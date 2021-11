La tuerie d'Hollywood. L'affaire Charles Manson

Ils étaient quatre, dont trois jeunes femmes. Ils venaient de tuer l'actrice Sharon Tate, épouse du cinéaste Roman Polanski, qui attendait leur premier bébé. D'autres assassinats avaient précédé ce massacre, d'autres allaient suivre, d'une sauvagerie inégalée dans les annales du crime. Avec stupeur, le monde apprenait bientôt que ces tueurs au sourire d'enfant n'avaient fait que suivre les ordres de leur chef : Charles Manson. Celui-ci prétendait n'être rien moins que Jésus-Christ revenu sur terre et, entre deux orgies, prophétisait l'imminence d'une apocalypse, le Helter Skelter, où Blancs et Noirs s'extermineraient sans merci. Vincent Bugliosi est le procureur qui instruisit l'affaire, et faillit y laisser la vie. Découvertes macabres, témoignages hallucinants, revirements spectaculaires il reconstitue pour nous, dans un suspense insoutenable, la traque effrénée et le procès ubuesque du gourou sanguinaire qui terrorisa l'Amérique. La Tuerie d'Hollywood : un récit plus effrayant que le plus effroyable des thrillers, couronné du prix Edgar de la littérature policière.