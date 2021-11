Profondeur limite

2021 : depuis dix ans, le monde est en guerre. Alors que les dictatures sud-africaine et allemande unies dans un Axe dominent l'Europe et l'Afrique, les Etats-Unis et l'Angleterre tentent de les contenir. Un âpre combat : pour avoir développé des bombes ultrapuissantes, les Alliés sont handicapés devant l'Axe qui, grâce à son armada de sous-marin à missiles tactiques, impose la loi sur les mers du globe, emportant l'appui des Russes et des Chinois... L'heure est grave. D'autant plus grave que le Voortrekker, un sous-marin sud-africain commandé par Jan ter Horst, ruine, par ses provocations, le crédit des alliés : après avoir envoyé des missiles -sans ogives nucléaires- sur New York, il a détruit une de leurs bases du Pacifique, avant de disparaître. Commandé par Jeffrey Fuller, le Challenger part alors à sa poursuite, avec à son bord Ilse Reebeck, une océanographe sud-africaine déterminée à lutter contre ce nouvel Axe du Mal...