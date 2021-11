Piège en eaux profondes

2001. Une nouvelle guerre mondiale oppose l'Allemagne et son alliée, l'Afrique du Sud, aux Etats-Unis et à l'Angleterre. Lorsqu'un sous-marin américain est touché, l'armée envoie sur place une équipe de secours. Le Challenger, petit bijou de technologie, équipé de missiles nucléaires, est chargé de récupérer les éventuels survivants de l'attaque. A son bord, l'impétueux capitaine Jeffrey Fuller, et parmi l'équipage, de nombreuses femmes, dont Ilse Reebeck, une jeune Sud-Africaine, qui lutte contre la dictature mise en place dans son pays. Mais l'ennemi les attend au tournant, puisque le Deutschland, commandé par le sinistre Eberhard, a été affrété pour causer leur perte. Une course-poursuite s'engage alors entre les deux vaisseaux dans les profondeurs de l'océan...