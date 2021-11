Liquide inflammable

Alors qu'elle sonde les profondeurs d'une vieille carrière inondée à la recherche d'une cargaison de drogue, la DCI Erika Foster fait une macabre découverte : un sac-poubelle renfermant des ossements d'enfant. Le légiste est formel : le squelette est celui de la petite Jessica Collins, sept ans, dont la disparition en 1990 avait profondément ému l'Angleterre. Un dossier classé sans suite. Obsédée par ce drame, Erika se jure de le résoudre.

Mais entre la pression de sa hiérarchie, l'effervescence des médias et le silence de la famille Collins, la flic entêtée sent rapidement qu'elle a mis les pieds dans une affaire complexe, aux ramifications aussi noires qu'étonnantes... et dangereuses.