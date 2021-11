La fille sous la glace

Le froid a figé la beauté de ses traits pour l'éternité. La mort d'Andrea, une jeune femme de bonne famille, est un mystère, tout comme l'abominable secret qu'elle emporte avec elle... Connue pour son sang-froid et son esprit de déduction imparable, l'inspectrice Erika Foster semble être la mieux placée pour mener l'enquête. En lutte contre ses propres fantômes, elle s'interroge : peut-elle encore faire confiance à son instinct ? Et si le plus dangereux dans cette affaire n'était pas le tueur, mais elle-même ? Sur la glace, aucun faux pas n'est permis.