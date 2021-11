BAIGNADE ACCOMPAGNEE

Connaissez-vous le Club des Dévorés Vifs qui siège à Key West, en Floride ? Il regroupe les malheureux nageurs qui, lors d'une baignade ou d'une plongée, ont été attaqués par un requin. Ses adhérents sont tous mutilés, balafrés et animés par une obsession commune : capturer un requin vivant pour se venger. Le tenir prisonnier dans une piscine et le torturer jusqu'à ce que mort s'ensuive. Pour parvenir à leurs fins, ils se sont mis en tête de voler un squale dans la réserve océanographique surveillée par la plongeuse professionnelle Peggy Meetchum. Mais la vigilance de la jeune femme va contrarier leur projet. Ce qui avait débuté comme une blague va se changer en tragédie, car les requins les plus dangereux ne sont pas toujours ceux qui nagent au fond des océans. Quand la folie tire les ficelles du crime, tout est possible, même le pire... Surtout le pire !