Un derelict, c'est un bateau abandonné par son équipage, et qui continue à flotter malgré tout, au hasard des courants. Mais les cales de l'épave sont remplies d'or. Des centaines de lingots provenant d'un ancien pillage, un butin fabuleux attendant celui sui osera enfin s'en emparer, par simple droit d'épave. Aborder ce vaisseau fantôme, c'est courir le risque de réveiller les sinistres fantoches d'une dictature abolie. C'st pénétrer dans le piège d'un navire labyrinthe où semble rôder l'ombre d'un tortionnaire que la solitude a rendu fou. Car la peur vous attend là, tapie comme une bête sournoise, entre les flancs d'une coque rouillée qui n'en finit plus de faire naufrage. La peur, la folie et la mort, trois passagères clandestines qui pourraient bien vous faire regretter d'être monté à bord.