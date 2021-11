La fille aux cheveux rouges Tome 2 : Les rivages incertains

Amy Sweetheart, la fille aux cheveux rouges, a cru pouvoir fuir la guerre en quittant l'Angleterre sur un paquebot à destination de l'Australie. Hélas, en plein océan, un sous-marin allemand torpille son navire. Rejetée sur la plage d'une île inconnue, elle découvre un monde étrange, peuplé d'anciens naufragés organisés en communautés. Il y a ceux qui veulent être sauvés et ceux qui refusent de retourner à la civilisation et pensent avoir trouvé là un refuge utopique... Amy va devoir apprendre les lois de cet univers en marge, royaume d'ahuris et de mégalomanes sans pitié. Un univers dangereux, aux secrets bien enfouis.