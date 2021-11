La fille aux cheveux rouges. tome 1, Le chemin de cendre

Londres, 1940. Le monde est en plein conflit et l'Angleterre tremble sous les bombardements allemands. Au cœur de cet enfer, une jeune fille à la chevelure rouge sang survit à une explosion. Devenue amnésique, rebaptisée Amy Sweetheart, elle se pose inlassablement la même question : " Qui suis-je ? " De nombreux dangers rôdent. Qui est cet homme mystérieux qui la suit dissimulé derrière un masque à gaz ? Et ce militaire psychopathe qui la prend pour une espionné et n'a plus qu'une seule obsession, la tuer ? Pour découvrir son identité, Amy se rend au château des Ashden où semblent dormir toutes les réponses. L'enquête devient alors mortelle...