Agence 13 Tome 3 : Le chat aux yeux jaunes

On ne survit pas longtemps à Hollywood. Peggy McFloyd, star oubliée de la série comique First Lady dans les années 1960, ne s'est jamais remise de son succès. Dans son manoir, transformé en hospice pour acteurs vieillissants, elle continue à jouer le rôle de sa vie. Mickie Katz, engagée pour rénover les lieux, ne tarde pas à découvrir l'envers du décor : disparitions inexpliquées, machinations, meurtres. Derrière la comédie, First Lady a tout l'air d'une série criminelle, avec un chat empaillé en spectateur privilégié.