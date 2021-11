L'héritier des abîmes

Liliana Gaine, spécialiste des biographies de psychopathes est engagée par un éditeur new-yorkais pour rédiger les mémoires de Morton Savannah, un auteur populaire dont les romans d'aventures - ayant pour cadre l'Atlantide - sont considérés par ses fans, comme prophétiques. Au fil des années, Savannah est devenu pour ses lecteurs un second Nostradamus et se trouve auréolé d'un prestige qui fait de lui le chef spirituel d'une religion occulte dont les ramifications ne cessent de s'étendre et comptent désormais des personnalités du monde politique. Pour rédiger le livre souhaité, Liliana va devoir vivre cloîtrée dans la propriété de l'auteur pour une durée indéterminée, sans aucun contact avec l 'extérieur et sous la surveillance de fanatiques prêts à tout pour défendre leur idole. C'est l'occasion pour elle de découvrir une communauté vivant en marge des lois, selon des préceptes barbares, et pour laquelle les clefs du futur se cachent entre les lignes de romans censés délivrer des messages cryptés rédigés par le dernier survivant de l'Atlantide ! Que cache cette mascarade ? Peut-être des secrets angoissants dont la révélation pourrait déclencher des troubles à l'échelle mondiale.