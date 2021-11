La Fenêtre jaune

Au cœur du désert californien, une ancienne piste d'envol de l'armée de l'air est, depuis quelque temps, le théâtre de manifestations étranges. Les gens qui l'empruntent ont fâcheusement tendance à disparaître ; quant à leurs voitures, on les retrouve dans un état indescriptible, comme si elles avaient heurté un mastodonte invisible qui aurait arpenté l'autoroute. Et puis, il y a cette fenêtre jaune qui, certaines nuits, se dessine dans le ciel, ouvrant sur un ailleurs dont personne ne sait rien... S'agit-il d'une mystification ou d'un phénomène paranormal qui défie toute logique ? Cassie, dont le frère et le fiancé se sont volatilisés sans laisser de traces, enquête dans le milieu fermé des tribus indiennes pour tenter de résoudre le mystère. La réalité se révélera vite plus effrayante qu'elle ne le pensait.