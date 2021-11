Dans la communauté chinoise du XIIIe arrondissement, tout le monde connaît Mlle Laï Khao, la belle Eurasienne, sa réussite fulgurante dans les affaires, ses liaisons passionnées, son courage face au milieu féroce du Chinatown parisien. Comment ce "petit bout de Chinoise", torturée par les Khmers rouges après le massacre de sa famille au Cambodge, a-t-elle survécu et lutté pour devenir cette femme dangereuse et respectée ? Embusqué dans l'avenue de Choisy, le tueur qui s'apprête à l'exécuter n'ignore rien de ce destin hors du commun. Qui le paie ? Qui veut éliminer Laï Khao ? Les Triades ? Allons donc, chacun sait qu'à Chinatown, alors même que les cadavres s'accumulent, les Triades n'existent pas ! Un quartier si tranquille ! A la fois success-story romanesque et thriller haletant, "L'empreinte du serpent" nous offre une description saisissante du monde le plus mystérieux et le plus secret de la capitale. Thierry Bataille et Jean Bruno s'imposent déjà comme des grands du suspense.