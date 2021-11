Les quatre vérités

AVANT : dans la plus paisible des bourgades américaines vivent les Reiser, une famille heureuse et exemplaire. Ben est sculpteur et père au foyer; sa femme Carolyn, un médecin respecté. Ils ont une fillette, Judith, intelligente et sensible, et un fils, Jacob, un jeune homme beau, désinvolte et charmant. Ce jour-là : le meurtre sauvage d'une adolescente des environs, et la découverte, par Ben, dans leur vieille Dodge, du cric ensanglanté qui accuse son fils. Plus tard, Jacob disparaît. APRÈS : un rêve fracassé, la peur qui s'installe dans une famille qui doute, cherche à comprendre, se déchire, fait front et lutte pour choisir entre la vérité des faits et la vérité du coeur. Chacun pour soi et l'horrible fatalité pour tous.