La sixième lamentation

Le prieuré de Larkwood a-t-il eu raison d'ouvrir ses portes à l'homme qui lui demandait asile ? Le père Anselme en doute lorsqu'il apprend qu'Eduard Schwermann est un ancien officier nazi qui a quitté la France pour l'Angleterre après l'Occupation grâce à des complicités au sein de l'Église. La presse britannique s'empare de l'affaire. De son côté, à Londres, la petite-fille d'une ancienne résistante, membre d'un réseau de sauvetage d'enfants juifs, apprend que celui-ci a été démantelé par... Eduard Schwermann. A Rome, on s'inquiète des révélations qui pourraient surgir lors du procès de Schwermann... Dérangeant, émouvant, oscillant habilement entre présent et passé, un thriller hors du commun où se mêlent éthique, religion et politique. Un best-seller international.