Encyclopédie du film policier & thriller. USA 1961-2018

De Hitchcock à Eastwood, Scorsese, Coppola ou Tarantino, les plus grands réalisateurs du cinéma américain ont choisi le policier et le thriller pour s'exprimer. Classiques des années 60 (Bonnie & Clyde, Bullit, L'Affaire Thomas Crown...), sagas révolutionnaires des années 70 (Le Parrain, Dirty Harry...), serial killers de la période contemporaine (Le Silence des agneaux, Seven...) ce genre fertile a produit des films d'exception.