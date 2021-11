Mélodie pour une insomnie

Août 2011. Une jeune chanteuse est retrouvée morte à Trondheim. L'assassin a arraché les cordes vocales de sa victime et laissé sur elle une boîte à musique jouant une mystérieuse berceuse. Très vite, l'agent Odd Singsaker s'aperçoit que la partition originale a été dérobée quelques mois plus tôt dans la chambre forte de la bibliothèque nationale. Le voleur a emprunté le nom du célèbre troubadour Jon Blund, qui signifie "marchand de sable" en norvégien. Ce texte du XVIIIe promettait le sommeil éternel et des rêves merveilleux à quiconque l'entendrait ne serait-ce qu'une fois. Quelle fascination ce troubadour exerce-t-il sur le dépeceur dont la chanteuse n'est qu'une première victime ? Comme dans Le Livre de Johannes, Jorgen Brekke élabore une double intrigue où il mêle habilement la tradition des troubadours en Scandinavie à l'époque contemporaine.