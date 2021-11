Le livre de Johannes

Août 2010 : le cadavre écorché et décapité d'Efrahim Bond est retrouvé au musée Edgar-Allan-Poe de Richmond, Virginie. Chose étrange : l'assassin a emporté la peau de sa victime. Peu avant sa mort, l'homme avait envoyé à un laboratoire un bout de la reliure d'un livre. Lorsqu'elle découvre les résultats de l'analyse, l'enquêtrice Felicia Stone ne doute plus du lien entre la dernière démarche de Bond et le meurtre. Car le mystérieux ouvrage se révèle être relié en peau humaine. Felicia s'intéresse alors de près au Livre de Johannes, recueil d'observations rédigé par le premier médecin de l'histoire à avoir pratiqué des autopsies, au XVIe siècle. Quelle fascination ce scientifique atypique qui s'attira les foudres de l'Eglise exerce-t-elle sur l'assassin-écorcheur dont Efrahim Bond n'est, en fait, que la première victime ?