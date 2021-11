Entre deux feux

Paul est un ce que l'on appelle un "honorable correspondant". Mandaté par la DGSE, services secrets français, en Syrie, il a pour mission de ramener des preuves irréfutables de l'utilisation d'armes chimiques par le gouvernement de Bachar el-Assad. Un périple sous haute tension, qui conduira l'ancien para à cohabiter d'abord avec l'Armée de libération et ses alliés djihadistes, puis avec les forces gouvernementales et leurs conseillers russes. Sa quête sera ponctuée de rencontres périlleuses : réfugiés, voleurs, assassins, mercenaires opportunistes, militants politiques jusqu'à un énigmatique Lord of War, trafiquant de gaz sarin. Paul devra également confronter les compromis idéologiques occidentaux qui poussent l'Elysée à différer son engagement au côté des rebelles.