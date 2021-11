Dans la banlieue américaine de Citrus County, on est certes en Floride, mais bien loin des palmiers et des paillettes de Disneyland. Dans ce no man's land digne d'un film des frères Coen, la vie est tout sauf douce : les adultes ne jouent pas leur rôle, les professeurs ne donnent plus l'exemple et l'air empeste le marécage. Alors comment ne pas déraper lorsqu'on découvre l'amour pour la première fois et qu'on est un adolescent élevé par un oncle malveillant dans une ferme à moitié insalubre ? John Brandon, d'ores et déjà comparé à Richard Ford, est la nouvelle voix du roman noir américain, une voix qui émerge de ses tripes et qui sublime la violence la plus insoutenable, tout en réduisant le rêve américain en miettes. Une grande claque littéraire.