Little Rock, Arkansas : Dans la journée, Swin et Kyle sont employés dans un parc régional où ils ramassent les feuilles et vendent les billets d'entrée à des familles venues en monospace. La nuit, ils transportent de la drogue, rencontrent des individus louches dans des mobile homes rouillés et exécutent les ordres vagues d'un chef qu'ils n'ont jamais croisé. Jusqu'au jour où la tranquillité de leur quotidien est troublée par un coup de feu. Les nuits se mélangent alors aux jours : fusillades, cadavres, patrons furieux, associés suspicieux... Swin et Kyle vont devoir apprendre sur le tas à sauver leur peau - et vite. Après Citrus county, John Brandon signe un roman noir et grinçant entre Tarantino, les frères Coen et Cormac McCarthy.