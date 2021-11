La trace. Le dernier secret de Jean-Paul II

Emmanuel de Saint-André ne pensait pas recevoir un jour un tel héritage... Son arrière-grand-père vient de lui léguer un antique parchemin. donnant la clé pour parvenir au Saint Calice qui reçut autrefois le sang du Christ. Archéologue et aventurier, il décide de remonter la piste et retrouve une série de documents retraçant les recherches de son aïeul. Pour accéder au Graal, il devra comprendre son cheminement initiatique, mais aussi et surtout affronter un ordre mystérieux qui veut détruire la preuve de la divinité du Christ depuis 2 000 ans. D'Israël à Rennes-le-Château, Emmanuel va devoir se battre pour sauver la chrétienté...