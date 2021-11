Le dernier ours

Groenland, 2037. Avec le dérèglement climatique et la fonte des glaces, l'île n'est plus qu'une terre désolée. Dernier ours blanc né libre, désormais attraction d'un zoo, Anuri suscite la convoitise de Svendsen, un scientifique dévoyé. Mais l'expérience dérape... Un thriller d'anticipation qui met en scène, dans suspense phénoménal, un véritable combat écologique.