Gangs Tome 2 : MS-13

Racket, trafic de drogues, commerce d'armes, braquages... Voilà leur quotidien ! Les gangs les plus dangereux de la planète sèment la terreur, bafouent les lois et font la "une" des médias. Les protagonistes de chacune de ces histoires dévoileront la part d'humanité qui subsiste en eux. Certains voudront mettre fin à l'univers de violence des gangs, d'autres sacrifieront leur vie au groupe qui les a accueillis ou ne connaîtront que la prison dans leur vie d'adulte. Mais tous sont ou seront marqués à tout jamais par leur passage dans les "Gangs"... Mara Salvatrucha 13 ou MS-13 est un gang impliqué dans des activités criminelles aux Etats-Unis, en Amérique centrale et au Canada. Né dans les années 80, ce gang a été créé par des immigrants salvadoriens dont beaucoup étaient des déserteurs de l'armée ou d'anciens guérilléros. Il compte plus de 50 000 membres dans le monde. A Los Angeles, le MS-13 se partage des quartiers entiers de la ville, rançonne les commerçants et contrôle le trafic de drogues et la vente d'armes...