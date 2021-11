Gangs Tome 1 : Les Pink Panthers

Racket, trafic de drogues, commerce d'armes, braquages... Voilà leur quotidien ! Les gangs les plus dangereux de la planète sèment la terreur, bafouent les lois et font la "une" des médias. Les protagonistes de chacune de ces histoires dévoileront la part d'humanité qui subsiste en eux. Certains voudront mettre fin à l'univers de violence des gangs, d'autres sacrifieront leur vie au groupe qui les a accueillis ou ne connaîtront que la prison dans leur vie d'adulte. Mais tous sont ou seront marqués à tout jamais par leur passage dans les "Gangs"... C'est un gang unique en son genre, une franchise du crime qui compte entre 150 et 200 membres tous originaires de Serbie, du Monténégro ou de Croatie ! Tokyo, Dubaï, Londres, Monaco, Paris, Saint-Tropez ou Genève, les Pink Panthers franchissent les frontières avec la même ardeur que celle qu'ils emploient pour dévaliser les présentoirs de joailleries de luxe avec un mode opératoire unique en son genre. Le butin global de leurs crimes dépasse allègrement les 100 millions d'euros selon Interpol...