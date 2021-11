Une mère et son jeune garçon vivent en HLM dans une cité pouilleuse. Sans ressources mais obsédée par les apparences, elle habille son fils avec sophistication, comme une star enfantine ou un acteur imaginaire. Tout l'argent alloué par la mairie est englouti dans des magasins de luxe. L'enfant est raillé par ses instituteurs et méprisé par les gamins du quartier. Jusqu'à ce qu'une assistante sociale impose le principe qui prévaut : les pauvres doivent ressembler à des pauvres. Les allocations de secours sont supprimées, et la mère pers pied, au bout du rouleau. On lui a volé son rêve.