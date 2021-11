Apocalypse imminente

Le périple dramatique de deux géologues aux confins du Sahara occidental les conduit à partager le secret du « bruit des tomates ». L'analyste du centre d'écoute qui intercepte cette expression bizarre dans une conversation téléphonique a un doute sur sa signification, il ne la quittera plus. Pour assouvir une vengeance personnelle, l'un des prospecteurs rejoindra un réseau et découvrira un moyen aussi imparable que sophistiqué d'engendrer l'apocalypse en représailles. Nul ne pourra alors s'opposer à cette folie dévastatrice sans y perdre la vie et précipiter son déclenchement. Quand l'analyste percera l'accablant secret du « bruit des tomates », son ancien comparse sera pourtant contraint de s'y impliquer. Compte tenu des millions de morts annoncés, la partie s'élargira à d'autres intervenants pour devenir aussi implacable que désespérée. Les plus hautes autorités de l'État comprendront bien tard que rien ne peut éviter ce cataclysme programmé et décideront d'éliminer tous les protagonistes, sans lever la menace pour autant... Une telle folie meurtrière prêterait à sourire si cette machination (ce thriller-document) ne reposait sur des faits et des données avérés !