Imajica. Tome 2

Séparés de la terre par un abîme, les Quatre Empires Réconciliés sont des mondes parallèles fascinants qui regorgent de merveilles et d'abominations. C'est là que, poursuivi par des adversaires meurtriers, affrontant un univers hostile et déconcertant, John Furie Zacharias se lance à la recherche de Judith, la femme qu'il aime. Son périple l'entraînera aux frontières de la folie, dans ce monde de l'invisible que l'on appelle l'Imajica. Il découvrira alors son rôle crucial dans l'ordre des mondes, et son destin de rédempteur... ou de destructeur.