Sacrements

Photographe de grand renom, Will Habjohns fait frissonner le monde entier en dévoilant la nature sauvage sous ses aspects les plus cruels. Son mil impitoyable traque les derniers instants des animaux en voie de disparition. Quand l'attaque dune ourse polaire le plonge dans un coma profond, il revit une aventure inquiétante, enfouie au cœur de ses souvenirs d'enfance : sa rencontre nocturne avec un couple étrange, porteur dune mission de mort. Will se trouve alors face à une vérité qui le dépasse et l'entraîne des bars gays de San Francisco aux collines du Yorkshire, puis au large de l'Ecosse, à la recherche de sa propre identité et de la source de toute vie.