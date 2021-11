Le chien de dieu

Les armées de Bonaparte pillent le Vatican. En subtilisant des manuscrits à la convoitise des Français, Antonin Fages, prêtre et bibliothécaire, tombe sur une étrange confession: la clé pour résoudre l'énigme de la Bête qui terrorisait les campagnes françaises trente ans plus tôt. Certains sont prêts à tuer pour s'emparer du texte, obligeant le prêtre à s'enfuir. Recèlerait-il de plus grands secrets encore?