Champ de tir

La petite ville de Promise Falls est en ébullition. C'est d'abord un jeune homme ahuri qui débarque dans le bureau de l'inspecteur Duckworth en prétendant avoir été kidnappé et passé à tabac. Sur son dos, un tatouage l'accuse d'être un meurtrier. Et puis il y a l'affaire Jeremy Pilford, un gosse de riche arrogant, soupçonné d'avoir écrasé une jeune fille. Acquitté au tribunal, l'adolescent se retrouve lynché dans les médias et harcelé par une meute d'anonymes. Qui sont ces bons redresseurs de torts, rassemblés sur les réseaux sociaux ? Quelles sont leurs intentions ? Pour Barry Duckworth et Cal Weaver, il est temps de faire prévaloir la justice.