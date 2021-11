Un drame est survenu à Promise Falls. Lors de la dernière projection, l'écran du drive-in s'est effondré sur les spectateurs dans une terrifiante explosion. Bilan : quatre morts. Attentat ? Acte de malveillance ? L'inspecteur Barry Duckworth enquête. Et un détail le chiffonne : l'heure de l'explosion, vingt-trois heures et vingt-trois minutes. Un indice qui rappelle étrangement d'autres affaires que l'inspecteur cherche encore à résoudre... Phénomènes étranges autour de la grande roue, agressions sur le campus, meurtres inexplicables. Un vent de panique souffle sur Promise Falls et l'heure est venue pour Barry Duckworth et le privé Cal Weaver d'unir leurs forces.