En lieux sûrs

La famille Archer est au bord de l'implosion. Grace, quatorze ans, ne supporte plus l'attitude surprotectrice de ses parents. Cynthia, la mère, a des bouffées d'angoisse et Terry, le père, ne sait plus comment faire pour maintenir un semblant de cohésion. Une famille comme toutes les autres confrontée à la crise d'adolescence ? Pas si sûr. Car les Archer reviennent de loin. Cynthia, surtout, qui a vécu un drame destructeur au même âge que sa fille. Un week-end, par jeu et par inconscience, Grace et son petit ami s'introduisent dans une maison en apparence banale, mais il s'agit en réalité de la cache d'un mafieux local. Sans le vouloir, Grace est tombée dans un piège fatal. Et pour Cynthia, le cauchemar recommence.