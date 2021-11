Mauvaise influence

Quatrième et ultime volet des enquêtes du journaliste Zack Walker, gaffeur hors normes et héros malgré lui ! Gang de bikers surarmés, politicien véreux et voisine aux moeurs sulfureuses, le créateur de frissons livre un final d'exception, plein de suspense et d'humour noir. Zack Walker a le cceur sur la main, une générosité quasi pathologique qui lui vaut d'être régulièrement dans le pétrin. Et son karma ne va pas s'améliorer : Trime, sa charmante voisine, comptable le jour, dominatrice la nuit, a besoin d'aide pour empêcher le reporter Martin Benson de dévoiler la nature illégale de sa "profession". Zack, plus chevaleresque que jamais, est prêt à tout pour rendre service à son amie ; quitte à rogner sur la déontologie pour aller menacer son confrère... Mais, lorsque Trixie disparaît et que le cadavre de Martin Benson est retrouvé dans le sous-sol de la belle, les ennuis commencent. Surtout pour Zack, désormais suspect n°1.