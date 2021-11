Mauvaise compagnie

Après Mauvais pas et Mauvais garçons, la suite de la série culte du créateur de frissons. Un thriller haletant et désopilant ou quand un gaffeur patenté s'improvise chasseur d'ours et débusque à la place un nid de psychopathes... Zack Walker, ex-auteur de science-fiction à l'imagination trop débordante, aujourd'hui reconverti en journaliste pour un quotidien local, pensait en avoir fini avec ses névroses. C'était sans compter la nouvelle du jour : un cadavre gît dans la petite bourgade de Crystal Lake. Et comme par hasard juste devant le chalet où le père de Zack coule une retraite paisible. Il n'en fallait pas plus pour relancer la paranoïa légendaire du reporter. Alors que la police voit dans ce corps déchiqueté l'oeuvre d'un ours affamé, Zack, lui, a d'autres théories : et s'il s'agissait d'un complot meurtrier ? Et si les bois tranquilles de Crystal Lake abritaient une nouvelle place forte du terrorisme ? Menaces anonymes adressées au maire, bons voisins extrémistes, secrets de famille bien cachés. Lancé dans une dangereuse enquête, Zack Walker prouvera une fois de plus sa capacité hors normes à s'attirer des ennuis.