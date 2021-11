Froid comme le sang

Jean Transom, 35 ans, vit seule avec son chat. Elle n'a pas d'amis, pas d'amant, encore moins d'ennemis, et travaille pour le FBI. Bref, elle mène une existence bien réglée... jusqu'au jour où l'on retrouve son cadavre dans les montagnes du Colorado. Ren Bryce, agent du FBI aussi douée qu'incontrôlable, excessive et angoissée, est chargée de l'enquête. Elle n'a pas la moindre piste, mais, pour que justice soit faite, elle vaincra les démons qui la hantent nuit et jour.