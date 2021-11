Itinéraire d'une mort annoncée

Alors qu'il avait tout pour réussir, Anthony a été rattrapé par les fantômes de son passé : divorcé, ruiné et ne supportant plus le poids de ses erreurs, il cherche son salut dans l'alcool et les psychotropes. Lorsque Mélanie, son ange gardien, lui organise un anniversaire avec ses amis d'enfance en pleine campagne lilloise, il est loin de se douter qu'un piège millimétré se referme peu à peu sur lui. Les heures défilent et les cadavres s'accumulent. Anthony devra trouver la force d'affronter son passé s'il veut survivre. Mais alors que les minutes s'égrènent, tout devient flou : Anthony est il coupable ou victime ?