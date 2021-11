L'effet domino

Paris, 1907. Un mystérieux assassin "à répétition" fait trembler la capitale. Dans la gorge tranchée de ses victimes, il abandonne un domino double et, sur les scènes de crime, d'étranges symboles ésotériques. La presse accuse Double-Six, un bagnard tatoué à qui la rumeur prête plusieurs vies. Quand les policiers chargés de l'enquête sont à leur tour pris pour cibles, le préfet Lépine fait appel en secret à l'inspecteur Lacinière, connu pour son esprit sceptique. Assisté d'une jeune aristocrate aux élans féministes et d'un agent qui n'a pas froid aux yeux, Lacinière doit résoudre les énigmes élaborées par le tueur avec de plus en plus de perversité...