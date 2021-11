L'homme de Kaboul

Quand Oussama Kandar, chef de la brigade criminelle de Kaboul, ancien héros de guerre contre les Russes et les talibans, découvre le cadavre de Wali Wadi, il n'imagine pas déclencher l'une de ces séries de minuscules événements qui se terminent en raz de marée. D'après lui, l'homme qui gît au milieu de son salon, une balle dans la tête, ne peut en aucun cas s'être suicidé. Profondément intègre, opposé à la corruption qui gangrène son pays, Oussama croit en la justice. Par fidélité à ses principes, il refuse de classer l'affaire et s'acharne à remonter les pistes. Dès lors, il est l'homme à abattre. Autour de lui, la violence se déchaîne. Dans son combat, il obtient l'aide inattendue du mollah Bakir, un taliban sorti d'Oxford sans doute plus dangereux qu'il n'en a l'air. À l'autre bout du monde, en Suisse, le jeune Nick, analyste dans les services secrets, est lancé sur la piste d'un fugitif, dirigeant d'une entreprise très opaque aux ramifications internationales. L'homme s'est volatilisé avec un rapport secret qui paraît affoler plusieurs gouvernements. Quand il comprend que son organisation assassine des innocents dans sa quête désespérée pour retrouver le fugitif, Nick se révolte. Il découvre les sanglantes tentatives d'élimination dont a été victime, à Kaboul, un certain commissaire Oussama Kandar. Oussama l'Afghan, Nick le Suisse et Bakir le mollah : un trio improbable sur la piste d'un secret terrifiant…