Le seigneur des guêpes

Moi, j'ai jamais fait brûler de chien. D'accord, c'est amusant. mais il y a quand même d'autres choses plus intéressantes ! Deux ans après avoir tué Blyth, j'ai assassiné Paul : mon petit frère, pour des raisons différentes et nettement plus fondamentales. Et puis, environ un an après, j'ai encore éliminé ma petite cousine Esmeralda. plus ou moins sur un coup de tête. C'est mon total pour le moment : trois. Maintenant, ça fait des années que je n'ai plus tué personne et je n'ai pas l'intention de recommencer. Je pense que c'était juste comme une phase que je traversais. En tout cas, moi, au moins, on ne m'a pas surnommé " le brûleur de chiens ". comme mon frère Eric, celui qui vient de s'évader de son asile.