Dans la nuit du 1er au 2 avril 2007, un mystérieux incendie ravagea une maison particulière de la Porte d'Orléans. De longues heures durant, les hautes flammes déclinèrent une gamme de couleurs symphoniques alliant les plus belles nuances du jaune, de l'orange et de l'écarlate ; elles terrorisèrent les riverains, émerveillèrent les enfants, les poètes sensuels et les criminels, puis exhalèrent une puissante odeur d'acide sulfurique qui refoula chacun chez soi.Peu avant l'aube, les pompiers parvinrent à dégager l'escalier menant à la cave.Dans une sorte d'alcôve creusée à même le roc, ils découvrirent un cercueil.Ce cercueil était ouvert. Un homme y gisait, baignant dans son sang, la poitrine béante.« Pour en revenir à mes origine roumaines, déclarera Étienne Pyral au commissaire Nguyen, c'est une chance pour moi que cette nuit-là, je ne sois pas allé dormir à la cave. »Dans Les Rendez-vous de la Face Obscure, « thriller barock », Lee Balmyr confronte son héros à l'étrangeté d'une affaire policière sulfureuse : avec humour, l'auteur invite le lecteur à résoudre cette énigme-puzzle qui baigne dans la musique rock.