Prof de théâtre au collège, époux et père comblé, Nick est un homme épanoui. Mais un soir, la police vient le trouver : il est accusé d'agression sexuelle par l'une de ses élèves. En quelques heures, l'angoisse et la honte s'abattent sur sa vie. Alors que l'opinion publique crie au loup, Nick doit faire face au raz de marée qui menace d'engloutir sa réputation, son travail et sa famille. De son côté, la jeune Angela, sa victime présumée, doit affronter les soupçons des adultes et l'opprobre de ses camarades. Coupable ou innocent ? Victime ou menteuse ? Pour Nick comme pour Angela commence un long et nécessaire chemin vers la vérité.