Waldgänger

Un thriller haletant, complexe et violent, dont chaque épisode vous rivera à votre fauteuil ! 2025. Yumington : une ville géante et tentaculaire. Membre des Forces spéciales, Blake pensait avoir tout vu. Au cours des années, il s'est sorti des pires situations. Mais sous le feu ennemi en plein coeur du désert, Blake tombe sous l'emprise d'une mystérieuse relique qui va transformer sa vie... Et son esprit. Servi par un auteur prolifique et visionnaire, ce projet d'envergure, s'appuyant sur différents médias modernes, est déjà devenu une référence majeure en matière de narration transmedia.