Fréquence crash

L'aiguilleur du ciel François Bonnard ne comprit pas tout de suite ce qui s'était passé. Puis, soudain, la réalité lui apparut dans toute son horreur. Une voix s'était substituée à la sienne pour donner des instructions aux avions. - Quantas ! Lufthansa ! Maintenez le cap ! C'est une interférence ! hurla Bonnard. Le contact était coupé avec la Lufthansa comme avec la Quantas. Sur l'écran de contrôle, les échos radar des Boeing se rapprochaient inexorablement. Les deux appareils allaient entrer en collision. - Ce n'est pas possible, murmura l'aiguilleur du ciel atterré. Si, c'était possible ! Quelqu'un avait inventé un moyen de provoquer à volonté des collisions entre les avions en phase d'approche. Et ce criminel avait vendu son procédé à monsieur Sing, un gros bonnet de la mafia chinoise pour qui la vie d'un être humain ne valait pas plus que celle d'un moustique que l'on écrase sans état d'âme. Monsieur Sing était très satisfait car tout se passait selon ses plans. Ce crash allait faire plus de 400 morts. Un formidable coup de pub pour son organisation. Grâce à cette prouesse il allait pouvoir faire d'une pierre deux coups : premièrement mettre à sa botte la récalcitrante Europe et, deuxièmement, gagner de l'or en vendant ses services. Car beaucoup de gens, sur cette planète déboussolée, étaient prêts à payer très cher pour une opération terroriste clef en main.