L'heure du crime

Dans une petite ville de Virginie-Occidentale, les habitants sont en émoi : le cadavre d'une femme vient d'être découvert au fond des bois. Dépêchés sur les lieux, les détectives King et Maxwell remarquent alors un détail d'importance :une montre Zodiac au poignet de la victime. Elément d'autant plus troublant que le criminel qui utilisait cette signature sévissait dans les années 1960... Dès lors, les crimes s'enchaînent. Quand deux adolescents sont tués à bout portant et qu'une quatrième victime est massacrée à l'arme blanche, le doute n'est plus permis : un serial killer plagiaire a entrepris de reproduire les meurtres de tueurs en série célèbres...