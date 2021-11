Une seconde d'inattention

Une seconde. Il a suffi d'une seconde à Sean King pour voir sa vie s'écrouler : le candidat à l'élection présidentielle dont il devait assurer la sécurité a été abattu. Lorsque, huit ans plus tard, le cauchemar recommence et qu'un autre candidat est enlevé sous les yeux de l'agent spécial Michelle Maxwell, l'affaire prend des allures de complot. Reste à savoir qui en veut à ces politiciens, et pourquoi... Pour les deux ex-agents, il est temps de s'unir. Michelle, désormais mise au ban des services secrets, et King, l'ancien garde du corps devenu avocat, vont apprendre à leurs dépens qu'on n'enquête pas impunément sur les rouages de la machine politique américaine...