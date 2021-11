Une femme sous contrôle

Le jour où son mari Jason, as de l'informatique chez Triton Global, disparaît dans un accident d'avion, l'univers de Sidney - brillante avocate d'affaires - s'effondre. Peu après, les dirigeants de Triton et les autorités affirment que Jason a dérobé des documents " importants ", que l'explosion de l'avion n'est pas un accident et qu'il pourrait même être l'auteur du terrible attentat. Mue par un fol espoir - Jason est peut-être vivant - et par la certitude qu'il est innocent, Sidney décide de mener sa propre enquête. Dès lors, les mâchoires d'un piège redoutable se referment sur elle...