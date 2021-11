Les pleins pouvoirs

Luther Whitnez avait pourtant tout prévu. Repéré les lieux, les habitudes du milliardaire Sullivan et de sa jeune épouse, attendu le bon moment : une escapade des propriétaires sur une île paradisiaque. Des années de cambriolage à son actif et jamais une goutte de sang versée. Mais le scénario dérape : alors que Luther s'apprête à pénétrer dans la chambre forte des Sullivan, il entend des rires. Réfugié dans la pièce blindée, il assiste, derrière un miroir sans tain, à une scène érotique d'une telle violence entre la maîtresse de maison et son amant que la jeune femme y perdra la vie... Témoin indésirable, Luther va devenir la proie d'une traque impitoyable. Il va devoir se servir de sa seule arme : son intelligence.