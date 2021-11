C'est un territoire que seuls peuvent arpenter certains êtres éveillés... Gabriel en découvre à peine toute l'étendue. Adolescent narcoleptique et solitaire, c'est dans son sommeil qu'il parvient, par hasard, à rejoindre les autres. Dans leurs rêves, plus précisément, sur lesquels il se découvre un pouvoir inattendu. Contrôler les rêves... James Hawkins y a consacré, dans le secret de ses laboratoires, ces trente dernières années. La CIA et la NSA sont prêtes à tout pour s'emparer de cette arme absolue. Pour sauver le monde ou bien pour le détruire ? Qui parviendra, le premier, à la Source ? Qui sera le Maître des Limbes ?