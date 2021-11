Et si quelqu'un contrôlait vos rêves ? Vietnam, 1970. Quand l'assaillant a tiré, James Hawkins a vu la mort en face. Un mois de coma plus tard, c'est un vétéran qui redoute l'heure du sommeil. Car depuis sa blessure à la tête, toutes les nuits James visite, en rêve, le rêve des autres. Semble interagir avec eux. Les contrôler, peut-être... Une malédiction, pour lui. Du pain béni pour la CIA - dont la base secrète, en Alaska, lui ouvre ses portes. Là, scientifiques et militaires se sont donnés pour mission d'explorer ce territoire inconnu, au coeur de notre esprit : les Limbes... Au risque d'en ramener d'abominables monstres...